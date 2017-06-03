Bugünkü YENİÇAĞ »

Özkök'ten, Ahmet Hakan'a sert cevap

»
Özkök'ten, Ahmet Hakan'a sert cevap
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kendisine 'Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiyor' diyerek eleştiride bulunan Ahmet Hakana cevap verdi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kendisine yönelik olarak "Nefret kampanyalarının hedefi haline getirdiği gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiyor" diyen Ahmet Hakan'a sert bir cavap verdi. Özkök, "Seni çok iyi anlıyorum. İnsan yazmaya başladığı zaman kendini 'her şeyi dan dan dan' diye yazdığını sanıyor. Vallahi bende de var aynı duygu" dedi. 

Hakan, Özkök'e "Erdoğan eleştiri eksiğini özeleştiri yaparak gideriyor" diyen Sabah yazarı Mehmet Barlas'a "Galiba bende taktik maktik yok, bam bam bam" demişti. 

Ertuğrul Özkök'ün "Bu çocuk İslam’ın gülen ve güldüren yüzü oldu" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dan dan dan... Sen öyle san san san

Ahmet Hakan dün Mehmet Barlas’ın Cumhurbaşkanı’nı, benim de Kılıçdaroğlu’nu eleştirmememi almış ve bizim üzerimizden kendi pozisyonunu şöyle tarif etmiş:

“Benim durumum ise galiba şöyle:

Taktik maktik yok...

Bam bam bam...”

Zeki davranmış ve “Galiba” diyerek, yazdığından kendinin de pek emin olmadığını kabul etmiş.

Yani bu cümleden “Ben Cumhurbaşkanı’nı da dan dan dan eleştiririm” diye bir mana çıkmıyor.

Akıllı çocuk...

Yoksa benim o malum dan dan dan Kılıçdaroğlu eleştirisini hatırlatacağımı çok iyi biliyor.

Hani bir hatasından dolayı ona “Cahil” deyip de, çok üst düzey bir AKP’linin çok daha ağır hataları karşısında, dünyanın en zarif üslubuna dönüşünü hatırlatıp, aynı müzikal seslerle şöyle diyeceğimi herhalde tahmin ediyor:

Sen öyle san san san...

Siz değil de sen diyorsam

- Sevgili Ahmet, “Sen” diye hitap etmemi lütfen aramızdaki dostluğa ve yaşça büyük oluşuma ver. Çünkü bu dostluğun, “siz” diye bir mesafeyi kaldırmayacağını düşünüyorum.

Bir de şu var.

Seni çok iyi anlıyorum. İnsan yazmaya başladığı zaman kendini “her şeyi dan dan dan” diye yazdığını sanıyor.

Vallahi bende de var aynı duygu.

Üstelik kendimi öyle olur olmaz konularda dan dan dan diye yazıyor görüyorum ki...

Yarın sen de çıkıp bana,  “Sen öyle san san san” dersen, vallahi ben de “Haklısın”derim...

Sevgiyle kal...

(Bu lafa da bitiyorum) $

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da kritik gözaltıAnkara'da kritik gözaltıİstanbul metrosunda yeni dönemİstanbul metrosunda yeni dönemBoğaz’da yıkım devam edecek mi?Boğaz’da yıkım devam edecek mi?Adana'da nefes kesen operasyonAdana'da nefes kesen operasyon14 ile terör suçu mahkemesi14 ile terör suçu mahkemesiHaluk Levent'ten takipçisine sürprizHaluk Levent'ten takipçisine sürprizÖzkök'ten, Ahmet Hakan'a sert cevapÖzkök'ten, Ahmet Hakan'a sert cevapÖldürülen Demirel'in kızından ilk açıklamaÖldürülen Demirel'in kızından ilk açıklamaAtıcı: "Vekile kıyak maaş ne kadar ahlaki"Atıcı: "Vekile kıyak maaş ne kadar ahlaki"Muhtarlar birbirine girdi: 2 ölüMuhtarlar birbirine girdi: 2 ölü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti