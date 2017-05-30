Bugünkü YENİÇAĞ »

Öznur: "Zalimlere boyun eğmemiştir"

»
Öznur: "Zalimlere boyun eğmemiştir"
BBP Yüksek İstişare Kurulu ( YİK) Başkanı Hakkı Öznur, Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Er’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Öznur’un yayınladığı o mesaj:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn"

BBP  “Yüksek İstişare Kurulu” Onursal  Başkanı  muhterem dava büyüğümüz , ağabeyimiz  Ülkücü hareketin fikir mimarlarından Ahmet Er ağabey, Rahmeti Rahmana kavuşmuştur.

Bir iman ve gönül adamı hak dostu olan muhterem büyüğümüz Ahmet Er  bu kutlu  ve  mübarek yolda büyük çileler çekmiş, bedeller ödemiştir.

Büyük bir  fikir ve dava adamı olan   gönül insanı, güzel insan,  dava büyüğümüz  Ahmet Er siyasi yaşamı boyunca zulme rıza göstermemiş, zalimlere boyun eğmemiştir.

Ahmet Er  her zaman milli iradenin yanında yer almış, demokrasiyi savunmuş  her türlü vesayetçiliğe karşı çıkmıştır.

Dava büyümüz Ahmet Er,  12 Eylül 1980 darbesi sonrası cuntacılar tarafından tutuklanmıştır. Darbeci çeteyi ve darbecileri   Mamak mahkemelerinde perişan etmiştir.   Yapmış olduğu  tarihi  savunması ve dik duruşu  hala konuşulmaktadır.

Ahmet Er  deyince  Nizam-ı Alem ülküsüne  adanmış bir ömür ve Allah ve peygamber sevdası ile dolu bir yürek karşımıza çıkıyor.

Büyük dava ve fikir adamı  Ahmet  Er   bütün ömrünü, bütün varlığını Kur’an’a bağlayan bir dava adamı idi. Davasını Kur’an’la anlatan, ülküsünü iliklerine kadar yaşayan bir Kur’an ve Peygamber sevdalısıydı.

Ahmet Er her zaman  “Allah’a, kitabı Kur’an’a ve Resul-i Zişan’ına (s.a.s.) ölesiye bağlılık, samimiyet ve ihlâs şiarımız olmalıdır” derdi

Partimizin  kurucularından olan partimizde genel Başkan yardımcılığı görevi de yapmış olan BBP YİK  Onursal Başkanı  dava büyüğümüze  Cenabı Allah’tan rahmet dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.  Ailesinin, camiamızın ve  aziz  milletimizin  başı sağ olsun. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de 2. Erdoğan dönemiAKP'de 2. Erdoğan dönemiÖznur: "Zalimlere boyun eğmemiştir"Öznur: "Zalimlere boyun eğmemiştir"Kılıçdaroğlu'ndan "Gezi" mesajı!Kılıçdaroğlu'ndan "Gezi" mesajı!Metiner'den itiraf gibi açıklamaMetiner'den itiraf gibi açıklamaErdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!Erdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!Saadettin Tantan'dan terör uyarısıSaadettin Tantan'dan terör uyarısıAğbaba: Kıdem tazminatı fonu hak gasbıdırAğbaba: Kıdem tazminatı fonu hak gasbıdırFETÖ mahkemeleri gerçeklerin üzerini mi örtsün?FETÖ mahkemeleri gerçeklerin üzerini mi örtsün?Antalya Muratpaşa'da MHP'li üye kalmadı!Antalya Muratpaşa'da MHP'li üye kalmadı!Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepkiErdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepki
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti