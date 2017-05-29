Özpolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ülkücü Yönetmen Mehmet Ali Özpolat Ankara’da Ebedi Yolculuğuna Uğurlandı
Darende’de evinde Kalp kirizi sonucu vefat eden TRT yapımcısı yönetmen, Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Malatya milletvekili adayı, Milli Düşünce Merkezi’nin müdavimlerinden, Mehmet Ali Özpolat (68) bugün (29.5.2017) öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazeye, ailesi, TRT’deki çalışma arkadaşları, ülküdaşları, Milli Düşünce Merkezi’nden arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Defin işleminden sonra aile taziyeleri kabul etti.
Metin ve fotoğraf: Hasan Çekiç
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.