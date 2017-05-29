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Özpolat Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Özpolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ülkücü Yönetmen Mehmet Ali Özpolat Ankara’da Ebedi Yolculuğuna Uğurlandı

Darende’de evinde Kalp kirizi sonucu  vefat eden TRT yapımcısı yönetmen,  Milliyetçi Hareket Partisi  25. Dönem  Malatya milletvekili adayı, Milli Düşünce Merkezi’nin müdavimlerinden, Mehmet Ali Özpolat (68) bugün (29.5.2017) öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye, ailesi,  TRT’deki çalışma arkadaşları, ülküdaşları, Milli Düşünce Merkezi’nden arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin işleminden sonra aile taziyeleri kabul etti.

Metin ve fotoğraf: Hasan Çekiç

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