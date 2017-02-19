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Öztunç: Mitinge kamptan 4 bin Suriyeli getirildi!

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Öztunç: Mitinge kamptan 4 bin Suriyeli getirildi!
CHP PM üyesi Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Kahramanmaraş’ta yaptığı ‘evet’ mitingine katılanların yarıya yakınının ildeki kamptan hem de son bir saatte toplanan Suriyeliler olduğunu savundu.

CHP PM Üyesi Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 72 oy aldığı Kahramanmaraş’ta yaptığı mitinge olan katılımın yarısına yakınının ildeki kamptan hem de son bir saatte toplanan Suriyeliler olduğunu söyledi. Öztunç, "Erdoğan, Maraş’ta her zamanki ilginin dörtte birini bulamadı. Meydan zayıf olunca Maraş’ta bulunan Sivricehöyük Kampı’ndaki tüm Suriyeliler mitinge bir saat kala toplandı ve getirildi" dedi.

4 BİN SURİYELİ

Öztunç, emniyet kayıtlarına göre meydanda 9 bin kişi bulunduğunu, bunun da yaklaşık 4 bininin Suriyeli olduğunu belirtti. İlde okulların tatil edildiğini, öğrenci ve öğretmenlerin zorla mitinge getirildiğini söyleyen Öztunç, belediyelerin de otobüslerle çalışanlarını taşıdığını, dış ilçelerden gelen personelin üzerinde iş kıyafetlerinin olduğunu kaydetti.

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