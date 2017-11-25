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Pakistan'da ordu göreve çağrıldı

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Pakistan'da ordu göreve çağrıldı
akistan devlet televizyonundan yapılan açıklamada, başkent İslamabad’da anayolları 2 haftadan uzun süreden beri kapatan radikal İslamcılara karşı Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın orduyu göreve çağırdığı belirtildi.

Başkent İslamabad’da Feyzabad Kavşağı’nda neredeyse üç haftadır oturma eylemiyle yolu kapatan çoğunluğu “Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi” üyesi göstericilere dün sabah yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi müdahale etti. Olaylarda en az bir kişi öldü. 130 kişi yaralandı.

Geçen ay seçim yasasında yapılan değişiklikle milletvekili adaylarının imzaladığı metinde “Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir” ibaresi “İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir” olarak değiştirilmiş ve tepkilere neden olmuştu. Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi, özellikle “dine hakaret” iddialarına yönelik protestolarla tanınıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDI

Pakistan devlet televizyonundan yapılan açıklamada, başkent İslamabad’da anayolları 2 haftadan uzun süreden beri kapatan radikal İslamcılara karşı Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın orduyu göreve çağırdığı belirtildi.

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