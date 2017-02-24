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Palandöken ve Yahyalı'da MHP ve AKP işbirliği

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Palandöken ve Yahyalı'da MHP ve AKP işbirliği
Erzurum Palandöken ve Kayseri Yahyalı MHP ve AKP teşkilatları birbirlerine ziyarette bulundu.

AKP ve MHP teşkilatları arasındaki samimiyete bir halka da Erzurum Palandöken ve Kayseri Yahyalı'da eklendi.

Geçtiğimiz aylarda AKP Palandöken İlçe Başkanlığı'nın MHP Palandöken İlçe Teşkilatı'na yaptığı ziyaretten çok memnun kalan MHP İlçe Başkanı Cihan Aksakal ve yönetim kurulu, AKP Palandöken İlçe Teşkilatı'na iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan MHP’liler, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ile ilgili istişarede bulundular.

16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda 'evevt' oyu kullanacaklarını belirten MHP Palandöken İlçe Başkanı Cihan Aksakal, sürece maddi ve manevi destek sunacaklarını, değişikliği gönülden desteklediklerini belirtti. Başkan Aksakal, sürecin sonucunun olumlu olmasının Türkiye’nin geleceği için son derece önemli olduğunu vurguladı.

AKP Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, MHP İlçe Başkanı Aksakal’a ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. 



BİR ZİYARET DE KAYSERİ YAHYALI'DA

Kayseri Yahyalı'da AKP ve MHP teşkilatları toplantı düzenleyerek referandumla ilgili ortak açıklama yaptılar.

Samimi görüntülerin dikkat çektiği toplantıda, referandum sürecinde ortak hareket etme kararı alındı.

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