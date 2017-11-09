Pamuk tarlasında yine çocuk ölümü
Şanlıurfa'da pamuk tarlasında uyuduğu sırada üzerine yanlışlıkla hasat edilen pamuk boşaltılan 14 yaşındaki çocuk, havasız kalarak feci şekilde can verdi.
Olay, dün gece saat 24.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Küplüce kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Tarlada pamuk topladığı sırada uykusu gelen ve üşüyen 14 yaşındaki Beşar Güneş, pamuk yığınının içine girip üzerini örttü. Çocuktan haber alamayan yakınları, pamuk yığınının altına baktıklarında çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Pamuk yığınının altından çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun üzerine tarladan toplanan pamuk dökülünce havasız kalarak boğulduğu iddia edildi.
GEÇTİĞİMİZ AY 3 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz ay Şanlıurfa'da içine girip uyudukları toplanan pamukların yığınının arasına girerek havasız kaldıkları belirlenen 2'si kardeş 3 çocuk havasızlıktan ölmüştü
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