Pamukoğlu: Akşener'den teklif gelirse...

HEPAR Onursal Genel Başkanı Pamukoğlu, Meral Akşener'in kendisini kuracağı partiye davet etmesi durumunda görüşmeye açık olduğunu söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan HEPAR Onursal Genel Başkanı ve emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pamukoğlu programda Akşener'in kuracağı partiye katılacak mısınız şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bana şuana kadar yapılmış bir müracaat yok, bir teklif gelmedi ama gelirse gider görüşürüm ve bu görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak bir karar veririm"

Osman Pamukoğlu, yeni bir partide insanların kurucu kadroya önem vereceğini de söyledi.