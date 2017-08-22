Bugünkü YENİÇAĞ »

Pamukoğlu: Akşener'den teklif gelirse...

»
Pamukoğlu: Akşener'den teklif gelirse...
HEPAR Onursal Genel Başkanı Pamukoğlu, Meral Akşener'in kendisini kuracağı partiye davet etmesi durumunda görüşmeye açık olduğunu söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan HEPAR Onursal Genel Başkanı ve emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Pamukoğlu programda Akşener'in kuracağı partiye katılacak mısınız şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bana şuana kadar yapılmış bir müracaat yok, bir teklif gelmedi ama gelirse gider görüşürüm ve bu görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak bir karar veririm" 

Osman Pamukoğlu, yeni bir partide insanların kurucu kadroya önem vereceğini de söyledi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Pamukoğlu: Akşener'den teklif gelirse...Pamukoğlu: Akşener'den teklif gelirse...İçişleri Bakanlığı'ndan Merkel'e sert cevapİçişleri Bakanlığı'ndan Merkel'e sert cevapAkıncılar Davası'nda salon karıştı: "Kralı gelse tehdit edemez!"Akıncılar Davası'nda salon karıştı: "Kralı gelse tehdit edemez!"Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakımasına AKP'li vekilden tepki!Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakımasına AKP'li vekilden tepki!Akşener: "Gençlerimiz hayal kuramaz oldu"Akşener: "Gençlerimiz hayal kuramaz oldu"Koray Aydın 'Yeni Parti'deKoray Aydın 'Yeni Parti'deAKP'li Başkan: "İstifa ettirildik"AKP'li Başkan: "İstifa ettirildik"CHP'nin 2019'daki 7 hedefi!CHP'nin 2019'daki 7 hedefi!MHP'den 105 kişi daha istifa etti!MHP'den 105 kişi daha istifa etti!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'atlet' eleştirisiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'atlet' eleştirisi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti