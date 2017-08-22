Pamukoğlu: Akşener'den teklif gelirse...

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener'in kendisini kuracağı partiye davet etmesi durumunda Akşener ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.