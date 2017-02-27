Pamukoğlu: 'Evet' de 'Hayır' da çıksa seçim gelebilir!

Hak ve Eşitlik Partisi Kurucusu Osman Pamukoğlu ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konferansı için Kocaeli’ne geldi.

Mehmet Oğuzhan ALTUN / Kocaeli



Hak ve Eşitlik Partisi ( HEPAR ) kurucusu Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu ‘ Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı için Kocaeli’ne geldi. İzmit’te gerçekleştirilen konferansa HEPAR’lı gençler yoğun olarak katıldı. Konferansta referandum sürecinin yanı sıra Türkiye’nin dünü ve bugünü masaya yatırıldı. Programda konuşan Osman Pamukoğlu, “16 Nisan’dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelebilir. 16 Nisan’dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayabilirler” dedi.

KRAL YOK, HALK VAR

Sözlerine cumhuriyet ve demokrasi tarihini anlatarak başlayan Pamukoğlu,” İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinden beri 2 meselenin peşinden koştu. Güvenlik ve adaletin sağlanması. Önce kabileler vardı. Toplu halde yaşıyorlardı. Sonra daha da büyüyerek aşiretle dönüşüm yaşandı. Git gide en son buldukları kurumun adı ise devlet oldu. Devletler tarih boyunca 3 sistem ile yönetildi. Bunlar monarşi, aristokrasi ve Cumhuriyet. Cumhuriyetlerin var olması 1789 Fransız İhtilali ile başladı. Kral yok, halk var. Halk kendisini yönetenleri seçecek. Bu arada ideal devlet, ideal cumhuriyet için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların en yoğun olduğu yerler ise Antik Yunan’dı. Onlar da kendilerine şu soruyu sordular: İdeal devlet için nasıl bir anayasa olmalı idi. Anayasa onlara göre de toplumsal mutabakat ile olmalıydı. Yüzde 50’nin kabul ettiği bir anayasa biçimi Antik Yunan’da bile yok” diye konuştu.

AKLIMA ATATÜRK'Ü YAZMAK GELMEDİ

Pamukoğlu,” Harp Tarihi, Türk Tarihi benim uzmanlık alanım. Ben 16 tane kitap yazdım. Aklıma Mustafa Kemal Atatürk’ü yazayım gelmemiştir. Her şey çok net çünkü, çok açık. Ama bu ülkede son yıllarda öyle şeyler oldu ki ben Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitap yazmak zorunda kaldım. İşin içine bütün arşivler ile girdiğinizde. Bu nasıl bir irade, nasıl bir sabır dayanamıyor insan. Sakarya Meydan Muharebesi’ne bakıldığına hayret ediyor insan. İnsanlar aç, susuz. Kısıtlı imkânlar. Çarık yok. Çarık bile çok lüks olmuş” dedi.

16 NİSAN TÜRKİYE İÇİN HAYATİDİR

“16 Nisan Türkiye için hayatidir” diyen Pamukoğlu, "Bu devletin mensubu olan kadın ve erkekler için de hayatidir. Verilecek karar da hayatidir. Burada vicdanen herkesin rahat olması lazım. Asla yanlışa düşmemesi lazım. Şuan da görünen hayırlar önde görünüyor. Çok fazla açık olmamasına rağmen. Yaşama egemen olay olaylardır, insanlar değil. 50 günde her şey olur. 50 gün var. Çok değişik şeyler ile karşı karşıya gelinebilir. 16 Nisan’dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelebilir. 16 Nisan’dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı. Pamukoğlu’nun konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi.