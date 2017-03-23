Panik atağın tutmasın!

Gerginlik, aşırı korku hali ya da kalp çarpıntısı gibi sorunlar çağımızdaPanik Atak olarak algılanıyor.

Bu ifadeyle neredeyse herkesin sorunu olan panik atak aniden ve çoğu kez nedensiz yere gelen ve fiziksel belirtilerle kendini gösteren panik hali olarak tanımlanıyor. Panik atağın yanlış değerlendirildiğini ve gerçek tıbbi tanımından uzaklaşmaya başladığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Endişe duyarken, heyecandan kalbimiz yerinden çıkacak gibi atarken ya da korkudan titrerken ‘neyin var?’ sorusuna ‘Panik atağım tuttu’ yanıtı veriliyor.

Panik atağı bir hastalık değil, refleks gibi de düşünebiliriz. Hastalık olan daha geniş bir tanı grubu olan ‘Anksiyete Bozuklukları’ içinde yer alan panik bozukluktur” diye konuştu. Amerikan Depresyon ve Anksiyete Derneği’nin verdiği rakamlara göre, ABD’de 40 milyon panik bozukluk hastası var.

Bu da ülkenin yüzde 18’lik kesimini oluşturuyor ve Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasına denk geliyor. Türkiye’de ise her 100 kişiden 4’ünün tedavi gerektirecek düzeyde panik atak problemiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Ruh Sağlığı Profili araştırmasına göre, sağlık ocaklarına başvuran hastalarda panik bozukluğu görülme sıklığı kadınlarda yüzde 0.5, erkeklerde yüzde 0.2 olarak gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre panik bozukluk kadınlarda, erkeklere göre 2-3 kat fazla görülüyor.

Panik atağı vücutta acil durumlarda devreye giren bir alarm mekanizmasına benzeten Anadolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan “Bu alarm mekanizması bozulduğunda hem fiziksel hem de mental olarak yoğun bir uyarılma sağlayarak insanı reaksiyon vermeye hazır hale getiriyor” dedi.

Dr. Hızlan, “Fiziksel etkiler arasında kaslarda gerilme, midenin çalışmasında yavaşlama, bulantı, kasılma, bağırsakların çalışmasında hızlanma, hava açlığı, alınan nefesin yeterli olmayışı duygusu, kalp çarpıntısı, taşikardi, tansiyonda hızlı yükselme ve düşmeler, ağız kuruluğu ve idrar yapma isteği, göz bebeklerinde büyüme, görme bozukluğu hissi, baş dönmesi, yanma, karıncalanma, uyuşma gibi deri semptomlar yer alıyor.

Mental olarak ise aşırı tedirginlik hissi, çevreye karşı aşırı hassasiyet ve panik hissi gibi belirtiler veriyor” diye konuştu. Normal şartlarda panik atak yaklaşık 15-20 dakika sürdüğünü sonrasında ise aşırı bir yorgunluk hissi bıraktığını anlatan Dr. Hızlan, “Eğer atak devam ederken başka uyaranlar işe karışmışsa, bir kısır döngü biçiminde ataklar birbirinin arkasına eklenerek saatlerce de sürebiliyor” dedi.

Panik atağın vücutta acil durumlarda devreye giren bir alarm mekanizmasının düzenini yitirmesi ve gereksiz durumlarda devreye girmesi ile oluştuğunu hatırlatan Dr. Hızlan, “Panik atak sırasında yaşanan belirtilerin doktorlar tarafından bir patolojiye bağlanamaması da bu nedenledir. O sırada gerçekten çarpıntı ya da solunum sıkıntısı vardır fakat ortada bir hastalık yoktur. Bu belirtiler organizmanın yanlış bir alarmla tetiklenmesi yüzünden ortaya çıkıyor” diye konuştu.