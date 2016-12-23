Para basma makineleri

Avrasya Tüneli resmen açıldı ama ilk gün araçların geçişine izin verilmedi. Tünel ancak önceki sabah trafiğe açıldı ve araçlar kazasız belasız bir kıt'adan diğerine geçti; hem de sadece 15 lira ödeyerek...

Cumhurbaşkanı öyle buyurmuşlar; yılbaşına kadar bu ücreti uygun görmüşler; yılbaşından sonrası Allah kerim...

Osmangazi Köprüsü'nde uygulanan yüksek ücret, tünel için de uygulanırsa herhalde araç geçişi fazla olmaz...

1.6 milyar dolar maliyeti olan tünele harcanan paranın geri dönmesi de uzadıkça uzar...

Kuraldır, büyük harcamalara neden olan tesisler yapılırken yıpranma payı yani amortisman süresi mutlaka hesaplanır. Böylece yatırılan paranın ne zaman geri döneceği de üç aşağı beş yukarı bilinir...

Vaktiyle birinci köprü söz konusu olduğunda Turgut Özal, harcanan para döndükten sonra geçişlerin ücretsiz yapılacağını vaat etmişti.

O da lâfta kaldı...

Bırakın ücretsiz geçişi, mübarek her yıl zamlandı...

Yapımı 3 yıl süren şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'ne halkın ödediği ücretlerin toplamı 43 yıldan beri kim bilir ne kadar oldu ve yıpranma payı da kaç misli büyüyerek geri döndü...

Ama yapılan vaade bir türlü dönülmedi...

Bu köprü de diğerleri gibi hâlâ paralı!

* * *

Köprüler para basıyor, otoyollar da öyle...

Eskiden en iyi çalışan iktisadi devlet kuruluşu Karayolları idi; galiba bugün bu sıfatını başka kurumlara kaptırdı...

Otoyollarda çukurların ne işi var...

Bu yollarda kasisler olur mu...

Trafik işaretleri eksik, eskimiş olanlar değiştirilmez mi...

Tüneller, tehlikeli alanlar olmaktan çıkarılmış değil, imdat telefonları yok, ışıklandırılmaları berbat; yol güvenliği sağlanmaz mı...

Kara yollarının üzerindeki tünellerde meydana gelecek kazayı duyurmak ve yardım istemek için birinde bile özel hat bağlantısı düşünülmemiş...

Sürücülerin tehlikelerle dolu yollarda avuç dolusu ücret ödeyerek güvenli biçimde seyretmeleri mümkün değil...

Halkımızın kara yollarına akıttığı milyonlar trafik ve yol güvenliği için harcanmıyorsa nerelere harcanıyor, bari onu açıklasınlar...

Koruma mı, kuruma mı

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Rus elçiyi koruyamadık...

Terör savcısını koruyamadık...

Yurttaşı koruyamıyoruz...

Nasıl olacak bu iş, koruma işini nasıl yapacağız...

Ülkede istihbarat zafiyeti var da koruma zafiyeti yok mu?

O da var...

Atbaşı gidiyorlar...

* * *

Üst düzey insanları korumak kadar halkı da, yabancıları da, diplomatik misyon mensuplarını da korumak lâzım.

Bu bilinci yaşamayanların bilinç altında acaba hinoğlu hinlikler mi yatıyor...

* * *

Şayet öyleyse bu, düpedüz ülkeye ihanettir...

İhaneti seçen ve kafaları da, gönülleri de karmakarışık olanlara binlerce kez lanet olsun...

Doların yükselmesi hayra alamet değil

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Yeni zamla benzin 5 lirayı gördü, motorin de keza 16 kuruş artarak 5 liraya daha da yaklaştı...

Akaryakıt Dağıtım Şirketleri son zammı bir ay önce yapmıştı... Dolar yükselince şirketlerin kâr marjları geriledi ve bir ay sonra da bu zam geldi.

Malûm akaryakıt fiyatları da dolara endeksli...

* * *

2017'de dolar ne olur bilemiyoruz. Tahminlere göre tırmanma sürebilir ve dolar yükselme trendini sürdürür...

2008'de 1 dolar 1 TL'ydi, 2013'te 1.77 seviyesine ulaşmış, 2015'te yani geçen yıl da kıpırdanmalarla bugün gelinen seviyenin sinyallerini vermişti...

Dolardaki değişim kuşkusuz yaşanan küresel ekonomik dalgalanmaların sonucu. Küresel ekonomi 2017'de derlenip toparlanmazsa dolar 4 TL'ye kadar yükselebilir...

Önlemler almak ve ekonomimizi küresel dalgalanmalardan korumak zorundayız.

Hayırlısıyla diyoruz...

Ohhh be iyi ki varmış

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AKP Milletvekilleri ayaklandı. Anayasanın 21. maddesinin değiştirilmiş şeklini beğenmediler ve yapılan toplantıda, değişikliklerin AKP'yi zorda bırakacağını söylediler.

Başbakan Binali Yıldırım da buna karşılık "Endişe buyurmayın arkadaşlar" diyerek grubu yatıştırmaya çalıştı...

Aslında hiçbir AKP'li endişe etmesin, hiçbir sorun çıkmaz; çıktı diyelim Bahçeli ne güne duruyor; ne istenirse öncekiler gibi hepsini bir çırpıda kabul eder...

ANLAMLI SÖZLER

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Artık herkes sussun, huzur konuşsun; zira bugüne kadar ona hiç söz hakkı tanımadık. (M. Necati SEPETÇİOĞLU)