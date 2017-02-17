Para dolu cüzdan buldu, sahibine teslim etti!

Kırklareli'de bir kişi içerisinde bin 900 lira bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Murat Hüdavendigar Caddesi'ndeki PTT Şubesine giden Nevzat Dinç, işlemlerini bitirdiği sırada sandalyelerin altında bir cüzdan gördü. Dinç, cüzdanı alarak güvenlik görevlilerine ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Güvenlik görevlileri kamera kayıtlarında yaptığı incelemede cüzdanı düşüren kişinin Ayça Özdemir olduğunu belirledi. Polis ekiplerince Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen Özdemir'e cüzdanı bulan Dinç teslim etti. Özdemir de gittiği her yerde cüzdanını aradığını ve bulamamaktan endişe ettiğini belirtti.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALACAKTI

Cüzdanınki parayla annesine hediye çamaşır makinesi almak istediğini anlatan Özdemir, "Parayı düşürdüğümü fark ettiğimde çok üzüldüm. Ümitsiz olarak geri gittim. Parayı bulan amcaya ne kadar teşekkür etsem azdır. Böyle iyi niyetli insanların hala var olduğunu bilmek beni sevindirdi. Gerçekten güzel yüreği olan bir kişiymiş." diye konuştu.