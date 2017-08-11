Para nakil aracına silahlı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir bankanın para nakil aracını maskeli iki kişi silahla saldırıp durdurdu. Olayda iki banka görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İskenderun'da bir bankanın para nakil aracına silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Kutular içindeki paraların bir kısmını alan saldırganlar kaçtı. Bankaların para naklinde hizmet veren özel bir şirkete ait 34 ZG 0493 plakalı minibüs, saat 08.00 sıralarında Sakarya Caddesi'nden geçerken tenha bir noktada motosikletli ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçta bulunan 2 görevli yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Maskeli soyguncular ise motosikletle kaçıp izlerini kaybettirdi. Polis kentte alarma geçerek soyguncuları yakalamaya çalışırken, araçta yapılan incelemede kutular içindeki paraların bir kısmının alındığı ortaya çıktı.