Bugünkü YENİÇAĞ »

Paradaki imza değişiyor

»
Paradaki imza değişiyor
27 Mart'tan itibaren tedavüle girecek yeni 200, 10 ve 5 TL'lik banknotlarda artık Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın imzası olacak.

Merkez Bankası başkanlığına Nisan 2016'da Erdem Başçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya'nın imzası tedavüle girecek yeni banknotlara yer alacak.

27 Mart'tan itibaren tedavüle girecek E9 Emisyon Grubu III. Tertip 200, 10 ve 5 TL'lik banknotlarda başkan olarak Çetinkaya'nın imzası bulunacak.

Çetinkaya ile birlikte 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’ye, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’ye ait imzalar olacak.

III. tertip 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı belirtildi.

Erdem Başçı döneminde Başkan Yardımcısı olan Çetinkaya'nın sadece II. Tertip 20 TL'lik banknotların üzerinde imzası bulunuyordu.

Mevcut piyasadaki banknotlar yeni tertiple birlikte tedavülde bulunmaya devam edecek. Sadece yeni basılarak dolaşıma giren banknotlarda imzalar değişmiş olacak.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Paradaki imza değişiyorParadaki imza değişiyorÇifte vatandaşlık kaldırılıyor mu?Çifte vatandaşlık kaldırılıyor mu?4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecekMahkum olarak gitti komutan olarak çıktıMahkum olarak gitti komutan olarak çıktıYazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında anılıyorYazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında anılıyorAkşener, Sakarya'dan 'hayır' diyecekAkşener, Sakarya'dan 'hayır' diyecekBombalı saldırıda kullanılacak 5 araç ele geçirildiBombalı saldırıda kullanılacak 5 araç ele geçirildiDarbe görevlendirilmeleri 3 gün önce yapılmışDarbe görevlendirilmeleri 3 gün önce yapılmışTrafik kazalarında 2 ayda 700 kişi öldüTrafik kazalarında 2 ayda 700 kişi öldüEvet mi, hayır mı?Evet mi, hayır mı?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti