Paradise Papers belgelerinde Berat Albayrak ve kardeşi de çıktı iddiası

Paradise Papers'da Başbakan Yıldırım'ın oğullarının adının çıkmasının ardından aynı belgelerde Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşinin isimlerinin de olduğu iddia edildi.

Paradise Papers belgelerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının adının çıkmasının ardından Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak'ın isimlerinin de olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Pelin Ülker'in haberine göre, dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı ve iş insanının off-shore bağlantılarını ortaya çıkaran Paradise Papers’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın da ismi geçiyor. Serhat Albayrak, belgelere göre Malta’da bir off-shore şirketle bağlantılı görünüyor. Frocks International Trading Ltd adlı şirkette Albayrak’ın yanı sıra Çalık Holding çalışanları Mehmet Gökdemir, Murat Tarı ve Şafak Karaaslan şirket yetkilileri arasında bulunuyor. Murat Tarı 2000-2005 yılları arasında Çalık Holding’de genel müdür olarak görev yaptı. Mehmet Gökdemir Çalık Holding’e bağlı GAP Tekstil yönetim kurulu üyesi, Şafak Karaaslan Çalık Holding’in dış ilişkiler sorumlusu. Serhat Albayrak da söz konusu dönemde Çalık Holding genel müdürlüğünü yürütüyordu.

ALTI YIL BOYUNCA FAAL

Frocks International Trading 17 Ocak 2003’te kurulmuş, şu an aktif görünmüyor. Ancak Eylül 2009’a kadar aktif olduğunu gösteren belgeler var. Bu geçen altı yılda hangi amaçlar için kullanıldığı ise belirsiz. Aynı dönemde Çalık Holding’de genel müdürlük görevini 2007 yılına kadar Serhat Albayrak, daha sonra Berat Albayrak üstleniyordu. Serhat Albayrak belgelerde Frocks International’ın direktörü olarak görünürken hisse sahibi kâğıt üzerinde Sovereign Trust Malta Limited adlı bir şirket. Bu şirketi Mark A. Miggiani ve Edward Zammit temsil ediyor. Sovereign Trust Malta Limited belgelere göre toplam 343 şirketin sahibi görünüyor. Bir başka belgede ise Frocks International Trading’in bir ortak dışındaki hissedarlarının Malta dışından olduğu belirtiliyor. Söz konusu belgede şirketin döviz kuru kontrolü düzenlemelerinden muaf tutulması isteniyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) ile yapılan yazışmalara göre muafiyet talebinin gerekçelerinden biri de şirket aktivitelerinin Malta dışında gerçekleştirilmesi. Yazışmalar sonunda MFSA, muafiyeti sağlayan koşullar değiştiğinde bunu iptal etme hakkı saklı kalmak koşuluyla şirketin döviz kuru kontrolünden muaf tutulmasına onay veriyor. Sonuç olarak buradan Frocks International’ın yabancı şirket statüsünde olduğu anlaşılıyor.

HAMMADDE ALIM SATIMI

Şirketin kuruluş sertifikasına göre faaliyet alanı tekstil ürünleri, hammaddeleri veya tekstilde kullanılan araçlar ve kimyasalların alım-satımı, yönetimi ya da üretimiyle ilgili. Ayrıca benzer faaliyetlerde bulunan şirketlerde hisse alabilmesiyle ilgili bir madde de kuruluş amaçları arasına eklenmiş. Çalık Holding, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Frocks International Limited’in, ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularında üçüncü ülkelerle ticaret yapmak üzere kurulduğunu belirtirken, şirketin hiçbir ticari işlemde bulunmadan 2006 yılında tasfiye sürecine başlandığını iddia etti. Belgelere göre ise Serhat Albayrak 1 Aralık 2003’te direktörlük görevini Murat Tarı’dan devralıken, 2006 yılında belgeleri direktörler Şafak Karaaslan ve Mehmet Gökdemir imzalıyor. Gökdemir ve Karaaslan imzalı belgede w w 30 Nisan 2006’dan itibaren 12 ay içinde şirket borçlarının tümünün kapatılacağı belirtiliyor ve şirketin tasfiyesi isteniyor. Şirketin varlık ve yükümlülüklerini gösteren belgenin de ekte olduğu bildiriliyor.

TÜRKİYE'DE DÖRT KATI

Çalık Holding, sorularımıza verdiği yanıtta, sekizi Malta’da dördü İsveç’te olmak üzere toplam 12 şirketin neden üçer üçer iç içe geçmiş bir şekilde kurulduğu konusuna ise açıklık getirmedi. Söz konusu şirketlerin, holdingin ticari faaliyetleri nedeniyle kurulduğu ve kuruldukları ülkenin mevzuatına uygun olduğu belirtildi. Malta’da yabancı şirket statüsündeki şirketler için uygulanan mevzuata göre kurumlar vergisi alınan vergi iadesi ile birlikte yüzde 5’e karşılık geliyor. Türkiye’de ise kurumlar vergisi yüzde 22 seviyesinde. Holdingden yapılan açıklamada “Söz konusu şirketler uygulanabilir görülmediği için, herhangi bir ticari faaliyette bulunulmamış olup Malta’daki şirketler kapanmış ve İsveç’teki şirketler de tasfiye sürecine girmiştir” denildi. Açıklamada “Çalık Holding’i hedef almaya çalışan her türlü art niyetli habere karşı hukuki yollara başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu bilgilerinize sunarız” ifadesi kullanıldı.