Paradise Papers belgelerinde Binali Yıldırım'ın oğulları da yer aldı

Dünyanın en güçlü ve zenginlerinin yatırımlarına ilişkin "Paradise Papers"in yayınladığı gizli belgelerde Başbakan Yıldırım'ın oğullarının da adı yer aldı.

Paradise Papers olarak adlandırılan, off-shore hizmet sağlayıcıları Appleby ve Asiaciti ile 19 farklı yargı alanındaki kayıtlardan oluşan 13.4 milyon belge arasından Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın şirketleri de çıktı.

Malta kayıtlarına göre, Bülent ve Erkam Yıldırım Hawke Bay Marine Nisan 2004'te, Black Eagle ise Ocak 2007'de, deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulan şirketin hissedarları. Kayıtlar şirketlerin ana hissedarı görünen Erkam Yıldırım'ın iki şirketin de direktörü olduğunu gösteriyor.

Paradise Papers'ta aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un da yer aldığı dünyaca ünlü siyasetçi ve iş adamlarının off-shore hesapları da yer alıyor.

BONO VE MADONNA

Belgeler politikacıların yanı sıra zenginler ve ünlülerin de mali yaşamlarının ayrıntılarını veriyor. Bunlar arasında Microsoft’un kurucu ortağı Paul Allen’in yat ve denizaltıları, eBay’in kurucusu Pierre Omidyar’ın Cayman Adası yatırım aracı ve Madonna’nın bir tıbbi malzeme şirketindeki hisseleri başı çekiyor. Pop şarkıcısı ve aktivist Bono, tam adıyla Paul Hewson ise Malta’da kayıtlı bir şirket üzerinden Litvanya’daki alışveriş merkezlerine yatırım yapmış. Bono’nun sözcüsüne göre ünlü şarkıcı alışveriş merkezinde küçük hissedar.

PARADİSE PAPERS 13.4 MİLYON BELGEDEN OLUŞUYOR

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin elde ettiği ve ortak bir çalışmayla incelenmesi için Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsuyumu (ICIJ) adlı kuruluşla paylaştığı belgeleri inceleyen kuruluşlar arasında Türkiye'den Cumhuriyet gazetesi bulunuyor.

Dünya çapında 19 'vergi cennetini' kapsayan belgelerde, son 70 yılda yapılan işlemler içeriliyor. Yaklaşık 1.4 terrabaytlık veri hacmine ulaşan 13.4 milyon belgeden oluşan "Cennet Belgeleri", "Panama Belgeleri"nden sonraki ikinci en büyük veri sızdırılma olayı olarak nitelendiriliyor.

Üzerinde son bir yıldır 380 gazetecinin inceleme yaptığı "Cennet Belgeleri"nde elde edilen bulguların, bir hafta boyunca projede yer alan basın kuruluşları tarafından yayımlanacağı bildirildi.

Belgelerin çoğunluğunun Bermuda merkezli Appleby adlı hukuk firmasından sızdırıldığı kaydediliyor.