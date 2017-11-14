'Paradise Papers'la ilgili önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi

CHP’nin "Paradise Papers"la ilgili konuların araştırılması için verdiği önerge Meclis Genel Kurulu’ndaki AKP'nin oylarıyla reddedildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları ve akrabalarıyla ilgili Paradise Papers'ta yer alan konularla ilgili soruşturma açılmasını istemesi üzerine CHP’nin verdiği araştırma önergesi reddedildi.

ENGİN ÖZKOÇ: REDDEDİLDİ

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç “CHP Grubu olarak Meclis’e araştırma önergesi sunduk; Paradise Belgeleri araştırılsın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanına “itibar suikasti” mi yapılıyor, yoksa Başbakan’ın çocukları ülkemizden vergi mi kaçırıyor araştırılsın istedik. Talebimiz, AKP oylarıyla reddedildi!” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de HDP'nin verdiği araştırma önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedilmişti.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, Malta’da çocukları ve akrabalarına ait off-shore şirketlerine ilişkin yaptığı açıklamada şirketlerin varlığını kabul ederek, “Denizcilik küresel bir iştir. Bunun gizli saklı bir tarafı yok. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar” demişti.