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Paralar hafta başı ödenecek

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Paralar hafta başı ödenecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını belirten Özlü, böylece programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin önünün kısa zamanda açılacağını söyledi.

Söz konusu desteğe başvuruların, 21 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da sona erdiğini anımsatan Özlü, destek programına "rekor" oranda talep geldiğine dikkati çekti.

Özlü, 19 Aralık Pazartesi saat 09.00'da başlayan başvurular kapsamında, 10 Aralık'tan itibaren 471 bin 993 KOBİ'nin KOSGEB veri tabanında yeni kayıt ve beyanname güncellemesi yaptığını ifade etti.

"SIRALAMA, YAZILIMLA OTOMATİK YAPILACAK"

Bakan Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek." dedi. 
Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecinin başladığını belirten Özlü, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak da "Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapılacak. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlenecek. İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sıralanacak." ifadesini kullandı.

"KOBİ'LER, HAFTA BAŞINDA KREDİLERİNİ KULLANABİLECEK" 

İşletmelerin ölçeğine göre yapılan değerlendirmede, KOBİ'ler arası sıralamanın eşit olması halinde nasıl bir yol izleneceğini de anlatan Özlü, "KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan yıllık i?ş birimi sayısı fazla olan işletmeler, bu veriye göre yıllık i?ş birimi sayısının eşit olması halinde de KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan net satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapılacak. Büyük ölçüde mikro işletmeler desteklenecek. Puanlama kriterlerine göre, üretime ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK 

Özlü, KOBİ'lerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olup olmadığının belirleneceğine ve 50 bin liralık krediyi güvenlik soruşturmasından geçen işletmelerin alabileceğine işaret etti.

Söz konusu desteğin işletmelere ve ekonomiye güç katacağını vurgulayan Özlü, desteği almaya hak kazanan KOBİ'lerin, hafta başında anlaşmalı bankalardan kredilerini kullanmaya başlayabilecekleri müjdesini verdi.


 

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