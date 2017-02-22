Bugünkü YENİÇAĞ »

Paralardan Atatürk kalkacak mı?

»
Paralardan Atatürk kalkacak mı?
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Atatürk'ün portresinin yeni basılan madeni paralardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını, bunların sınırlı sayıda basılan hatıra paralar olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışlarında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeleri de içeren "Torba teklif"in üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde soruları yanıtlayan Şimşek, emeklilere promosyon noktasında da uzun süredir olan beklentiye ilişkin çözüm üretildiğini, uygulamada sıkıtılar varsa bunları inceleyeceklerini söyledi.

ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL

Atatürk'ün portresinin yeni basılan madeni paralardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirten Şimşek, "Bunlar sınırlı sayıda basılan hatıra paralardır. Hiçbir şekilde ülkemizin kurtarıcısı, kurucusu ve hepimiz için büyük lider olan Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çıkarılması asla ve asla söz konusu değildir, olmayacaktır. Hatıra paralara sınırlı bir istisnadır." dedi.

Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini dile getiren Şimşek, "Geçici birtakım sıkıntılar var ama inanıyorum ki daha çok reformla, rasyonel politikalarla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Türkiye'nin geleceği parlaktır." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Sanal harcama 70 Milyar TL!Sanal harcama 70 Milyar TL!Paralardan Atatürk kalkacak mı?Paralardan Atatürk kalkacak mı?Enstrümanları çalanlar kim?..Enstrümanları çalanlar kim?..Artık onlar da yeşil pasaport alacak!Artık onlar da yeşil pasaport alacak!'Varlık Fonu'nu Obama ve Clinton pazarlayacak'Varlık Fonu'nu Obama ve Clinton pazarlayacakİflâs etmeyen esnafa yardım yok!İflâs etmeyen esnafa yardım yok!Referandum tüketicinin moralini bozduReferandum tüketicinin moralini bozduSabancı Holding CEO'su istifa ettiSabancı Holding CEO'su istifa ettiMey İçki'ye tarihi ceza!Mey İçki'ye tarihi ceza!Yabancıya konut satışı milli güvenlik meselesiYabancıya konut satışı milli güvenlik meselesi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti