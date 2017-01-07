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'Paralel yapı' listesi bana iletilmişti

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'Paralel yapı' listesi bana iletilmişti
Darbe komisyonuna cevap veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. Özel, 2014'te FETÖ’cü askerlerin isim listelerinin, zaman zaman gönderildiğini, ancak soruşturmalardan sonuç alınamadığını açıkladı.

OdaTV'nin haberine göre Meclis FETÖ Darbe Girişimi'ni Araştırma Komisyonu'nun yazılı sorularına cevap veren Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel "görevde bulunduğunuz dönemde FETÖ/PDY mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasıl bir işlem yaptınız?" sorusunu özetle şöyle cevapladı:

SOMUT DELİL BULUNAMADI 

2014 yılı içinde zaman zaman FETÖ olarak değil, 'Paralel Yapı' ile iltisaklı olabilecekleri belirtilen, ancak sadece isim bazında liste verildiği Karargahım tarafından bana arz edilmiştir. Bu isimler işlem yapılabilmesi için ilgili komutanlıklara idari soruşturma yapılması için gönderilmiştir. Ayrıca Genelkurmay Askeri Savcılığı'na da 'adli soruşturma' emri verilmiştir. Görevli savcılar soruşturmada somut bir delil veya kuvvetli şüphe oluşturacak tespitler yapamadıklarını, bilgilerine başvurulmak üzere davet edilen bazı iddia sahiplerinin ise, davete icabet etmediklerini bana söylemişlerdir. 

MİT VE EGM'DEN BİLGİ TALEP EDİLDİ

İdari ve adli soruşturma sürecinde hakkında kanaat oluşamayan personelin durumlarının araştırılıp bilgi verilmesi için MİT ve EGM'den, bilgi talep edildiği de tarafıma bildirilmiştir. İdari soruşturmalar sürerken, komutanlıklara resmi yazı göndererek rapor da istedim. Gelen raporlarda, arkadaşlarımın detaylı inceleme yaptığını gördüm. Özetle görev sürem içinde, "legal görünümlü illegal paralel yapılanma” iddialarına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edilmiştir. 

‘YASAL İŞLEME GEREK YOK’ KARARI

Görevim esnasında yaptırdığım incelemeler neticesinde adli ve idari soruşturmaların bir kısmi tamamlanmamıştır. Tamamlanan idari soruşturmalarda ise mevcut bilgiler ışığında ilgili personel hakkında yasal bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığı değerlendirilmiştir. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle iddiaların takipçisi olunması gerektiği hususunu, komutan arkadaşlarımla paylaştım.

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