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Paris karıştı
Theo adlı gence dönük cinsel şiddeti üzerine başlayan eylemler Paris Republique Meydan’ında sürdü

Fransa’da polisin Theo adlı gence dönük cinsel şiddeti üzerine başlayan eylemler Paris Republique Meydan’ında sürdü.

Paris'te Cumhuriyet Meydan’ındaki 2 binin üzerinde göstericinin katıldığı 'Theo İçin Adalet' etkinliği sonunda bir grup polisle çatıştı.

Irkçılık karşıtı dernekler ve sendikalar polis şiddetini protesto etmek ve Theo'ya destek için Paris Republique Meydan’ında toplandı. Emniyet müdürlüğüne göre 2300 kişi organizatörlere göre 4000 ile 5000 kişi toplandı. Meydana açılan metro istasyonu kapatıldı. Eyleme destek için gelenlerin meydana girişte çantaları arandı ve eylem alanına alındı.

Eyleme katılanlar, 'Polis her yerde adalet hiç bir yerde' 'Theo için adalet', 'Polisten nefret ediyoruz' sloganları attı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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