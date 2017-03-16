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Paris'te patlama

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Paris'te patlama
IMF'nin Paris ofisine gelen bir paketin patlaması sonucu bir görevli yaralandı. Polis binada operasyon başlattı.

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