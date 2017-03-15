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Park yeri arama kolaylaşacak

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Park yeri arama kolaylaşacak
Yandex Harita Servisleri Müdürü Karahayıt, "Bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı park yerini gerçek zamanlı olarak diğer Yandex Navigasyon kullanıcısı görebilecek." dedi.

Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, Yandex Navigasyon'un 2017 yılı bilgilendirme toplantısında, navigasyon sistemlerindeki güncellemeleri ve odak alanlarını anlattı.

Yandex Navigasyon'un 2017’de pek çok yeniliği kullanıcıların hizmetine sunacağını belirten Karahayıt, trafikteki park sorununu yeni dönem stratejisinin merkezine alarak "akıllı navigasyon çözümleri" vizyonunu geliştirdiklerini söyledi. 

"Sesli navigasyon 'Trafik ışıklarından sağa dönün' diyecek"

Karahayıt, sesli navigasyona trafik ışıkları bilgisini ekleyeceklerini belirterek, "İstanbul gibi büyük bir şehirde kullanıcıların hayatını biraz daha kolaylaştırmak için sesli navigasyona yeni bir boyut eklemenin faydalı olacağını düşünerek haritamıza trafik ışıkları bilgisini de entegre etmeye başladık. Çok yakında kullanıcılarımız Yandex Navigasyon’dan 'Trafik ışıklarından sağa dönün' gibi yönlendirmeler de almaya başlayacak." diye konuştu.

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