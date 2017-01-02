Parlamenter rejim ve MHP'nin sonudur

19 yıl söylediğinin ve yaptığının arkasında duran bir siyasetçi iken hiç beklenmedik bir anda hem kendisinin hem de partisinin bitişine neden imza attı Devlet Bahçeli?

Ben en çok bu sorunun yanıtını arıyorum.

Soruyorum;

Genel Başkanlık adaylığını koyan 4 adayın karşısında koltuğunu kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gördüğü için mi?

Soruyorum;

Başkanlık sistemi ile partisinin tek başına devleti yönetme şansının kalmadığını görünce AKP limanına sığınmak için mi?

Soruyorum;

AKP ile MHP'nin tek çatı altında birleşmesine olanak sağlamak için mi?

Soruyorum;

Yıllardır söz edilen "Devlet Bey, derin devletin adamıdır" iddiası gerçek mi?

Soruyorum;

Derin devlet talimat mı verdi?

Soruyorum;

MHP'nin Milletvekilleri adım adım yaklaşan MHP'nin sonuna doğru gidişata neden tepkisiz, neden seyirci kalıyorlar?

Soruyorum;

5 MHP Milletvekili, parti delegeleri ve ülkücü irade şiddetle karşı iken diğer milletvekilleri neden suskun?

Soruyorum;

AKP'nin başkanlık arzusunun "Öcalan projesi" olduğunu yıllardır bas bas bağıran Bahçeli neden fikrini yüzde 100 değiştirdi?

Soruyorum;

AKP'nin başkanlık arzusunun "Türkiye'yi bölmek" olduğunu yıllardır bas bas bağıran Bahçeli neden fikrini yüzde 100 değiştirdi?

Soruyorum;

Devlet Bey'i kalp ameliyatı, Özal gibi mi değiştirdi?

Soruyorum;

Devlet Bey'i Recep Tayyip Erdoğan mı ikna etti?

Soruyorum;

Devlet Bey Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım ile hangi gizli mutabakata imza attı?

Soruyorum;

Sizler kapalı kapılar arkasında verilen sözler hakkında ne biliyorsunuz ey MHP Milletvekilleri?

Soruyorum;

CHP'nin direnişi karşısında muhalefet olduğunu unutup AKP'nin yanında başkanlık için verdiğiniz destek sizi hiç mi rahatsız etmiyor mu ey MHP Milletvekilleri?

Soruyorum;

AKP 14 yıldır tek başına iktidar iken ne istedi de yapamadı ey MHP Milletvekilleri?

Soruyorum;

Tek adam rejimi geldiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin formalite bir kurum haline geleceğini görmüyor, anlamıyor musunuz ey MHP Milletvekilleri?

Soruyorum;

Bugün varlığımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'sinde parlamenter rejimin yıkılmasına ortak mı olacaksınız ey MHP Milletvekilleri?

Soruyorum;

Meclis kürsüsünden ettiğiniz yemine sadık kalmayacak mısınız ey MHP Milletvekilleri?

Son kez soruyorum;

Atatürk'ün dahi karşı çıktığı tek adamlığa yani başkanlığa destek vererek MHP'nin sonuna imza atmak sizleri mutlu mu edecek ey MHP Milletvekilleri?

Alpaslan Türkeş'in Türk siyasetine armağanı olan MHP'yi Türk siyaset sahnesinden silinmesinin tarihi sorumluluğuna ortak olmamak için son bir şanstır Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanması.

Bağlanın MHP'nin resmi web sayfasına okuyun Genel Başkanınız Devlet Bahçeli'nin Başkanlığı eleştiren, aşağılayan ve Türkiye'nin bölünme projesi ilan ettiği sözlerini defalarca ve;

Vazgeçin MHP'yi yok etmekten, Türkiye'yi tek adama teslim etmekten.

Çünkü bu proje parlamenter rejimin de MHP'nin de Atatürk ilke ve inkılaplarının sonlanması demektir.