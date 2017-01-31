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"Parlamenter sistem canımıza yetti"

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"Parlamenter sistem canımıza yetti"
Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, referandum için “Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Neyinize yetmedi parlamenter sistem' diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem" diye konuştu. Padişah torunun tek adamlığa 'evet' demesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu konulu İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda “Torununun Dilinden Kösem Sultan” adlı konferansa katıldı.

Sosyal medyadaki 'evet' kampanyasına katılan ve "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum" diyen Osmanoğlu, parlamenter sistemin dava adamı olarak öne çıkanlara engel olduğunu savundu.

Osmanoğlu, “Benim oyun tabi ki ‘evet’ten yana oldu. Bunun birçok sebebi var. Parlamenter sistemin benim değerlerime, benim dava adamı gördüğüm kişilere hep zarar verdiğini düşünüyorum. Örneklendirecek olursak Adnan Menderes ve dava arkadaşları parlamenter sistem yüzünden asılmadılar mı? Bu şekilde şehit edildiler. Darbeler bu dönemde yapıldı. Kenan Evren, 'Bir sağdan bir soldan astık' dediğinde o gençler bu parlamenter sistem yüzünden gittiler. Sonrasında rahmetli Turgut Özal, Çankaya Köşkü’ne bu parlamenter sistem yüzünden hapsedilmedi mi? Zehirlendiğinde yardıma koşacak ambulans dahi gidemedi. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili. Parlamenter sistemde yaşadığımız zorluklarla ilgili birçok örnek verebiliriz. Cumhurbaşkanımız okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı hale gelmedi mi? İmam Hatipler kapatıldı, başörtülü kızlarımızı yerlerde sürüklediler. Bu parlamenter sistem yüzünden. Bu mu demokratik ülke? Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Neyinize yetmedi parlamenter sistem' diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz” dedi.

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