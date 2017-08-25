Parti kurucuları

Türkiye'nin umutla beklediği yeni partinin kurucuları ile ilgili her gün çeşitli isimler dolaşıyor. Daha önce beklentiye sokma meselesini yazdım. İlk seçimlerde iktidar olmayı hedefleyen partide elbette seçkin isimler aranır. Ancak kurucu üyelerin şöhretli kişilerden oluşmasına dair şart yoktur. 2001 yılında AKP kurulurken Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı şöhreti dışında çok tanınan kaç kişi vardı? Refahyol'da bakanlık yapan Abdullah Gül ve Milli Görüş'ün ünlü hatibi Bülent Arınç... Aşağıda 2001 yılında AKP'nin kurucularının isimlerini yazdım. Bakalım o günlerdeki bu listeden kaç kişi hatırlanacak?

Ahmet Aktaş, Alaaddin Büyükkaya, Ali Babacan, Ali İhsan Arslan, Ali Aydın Dumanoğlu, Ali Yüksel Kavuşdu, Ayşe Böhürler, Ayşenur Kurtoğlu, Binali Yıldırım, Burhan Kuzu, Bülent Gedikli, Cemal Kamacı, Erdal Öner, Erol Oral, Fatih Recep Saraçoğlu, Fatma Ünsal, Güldal Akşit, Gürsoy Erol, Habibe Güler, Halil Caner Doğaneli, Halil Ürün, Halil İpek, Hasan Cüneyt Zapsu, Hasan Murat Mercan, Hayati Yazıcı, Hüseyin Tuğcu, Mete Doğruer, İbrahim Çağlar, İbrahim Özal, İdris Şahin, İlhan Albayrak, İsmail Safi, İsmail Tatlıoğlu, İsmet Uçman, Lokman Ayva, Mehmet Ali Bulut, Mehmet Deniz Olgun, Mehmet Gazioğlu, Hilmi Güler, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Özdilek, Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Yaşar Öztürk, Belma Satır, Muammer Kakı, Mevlüt Çavuşoğlu, Muharrem Karslı, Muharrem Tozçöken, Murat Yalçıntaş, Mustafa Öztürk, Mustafa Ünal, Nazif Gürdoğan, Nazım Ekrem, Nimet Çubuklu, Nur Doğan Topaloğlu, Nuray Oral, Nurettin Canikli, Osman Nuri Filiz, Raşit Küçük, Reha Dönemeç, Remziye Öztoprak, Sami Güçlü, Sema Karabıyık, Sema Ramazanoğlu, Serap Yahşi Yaşar, Süleyman Gündüz, Şaban Dişli, Tamer Özyiğitoğlu, Tayyar Altıkulaç, Yasemin Şimşek, Yaşar Yakış, Yusuf Özertürk, Ziyaettin Yağcı, Abdullah Gül Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan.

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Çoğunluğu Erdoğan, belediye ekibinden oluşan listedekilerin bir kısmı 15 yıl içinde bakanlık mevkilerine kadar yükseldiler. Bazılarının ise bugün esamisi bile okunmuyor. Listeyi dikkatlice yeniden incelediğinizde kurucular arasında hiç milletvekili seçilmemişler de var. Kurucu olanların milletvekili seçilme şartı olmadığı gibi partiyi büyütmek için fedakârlık yapmaları da doğaldır. Sonuçta kurucular siyasi partiler yasasına göre İçişleri Bakanlığı'na verilecek dilekçede bir nevi prosedürü yerine getirme işlemidir. Asıl iş kuruluş dilekçesinden sonra belde, ilçe ve il teşkilatının kuruluşları ve yasal sürede kongrelerini tamamlamalarıdır. İllerden seçilen delegelerin genel merkez yönetimi ve genel başkanı seçmesidir. Kurucu üyelerin genel merkez yöneticisi ve başkanlık divanında bulunma şartı yoktur. Dolayısı ile erken konuşmanın beklentilere girmenin anlamı yoktur. Elbette bu tarihi kuruluş esnasında o listede bulunmak onurlu bir görevdir. Ancak sayı sınırlı olduğu için herkesin bulunması da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla kurucu listesinde yer almayanın küsmesi gerekmez.

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Siyasetin bugüne kadar alışageldiği gibi tepeden inme zihniyeti yeni partide yapılmayacak. Tabandan tavana çalışarak gelinecek. Sadakat değil liyakat esas alınacak. Bu arada sosyal medya üzerinden birileri il ve ilçelerde yetki aldıklarını, teşkilatı kendilerinin kuracağını vs. ilan ediyorlar. Böyle bir şey yok. Yeni kurulacak parti sadece MHP'den kopanların partisi olmayacak. Olursa da başarılı olamaz zaten. Tüm kesimleri kucaklayacak. Özellikle kadınlar ve gençlerden oluşacak. Farklı beklentilere girenlerle henüz doğmamış bebeğe don giydirmeye çalışanlara duyurulur...