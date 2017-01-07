Patlama sesi Türkiye'den duyuldu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti. İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

23 YARALI KİLİS'E GETİRİLDİ

Saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 23 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi.