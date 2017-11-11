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Patrice Evra'ya futboldan men cezası

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Patrice Evra'ya futboldan men cezası
Taraftara tekme atan Patrice Evra'ya 7 ay futboldan men cezası verilirken Olympique Marsilya ile sözleşmesi de men edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Olympique Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 1-0 yenildiği maç öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme attığı için kırmızı kart gören Evra'nın, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Evra'ya 10 bin avro para cezası da verildiği kaydedildi.

MARSİLYA İLE YOLLARI AYRILDI

Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Evra'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Olympique Marsilya, geçen hafta 36 yaşındaki oyuncuyu Vitoria Guimaraes maçındaki hareketinden dolayı takımdan uzaklaştırmıştı.

Öte yandan, maçta yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle UEFA, Olympique Marsilya'ya 25 bin, Vitoria Guimaraes'e ise 5 bin avro para cezası verdi.

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