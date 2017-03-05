Pazar testi: Gündemi okuyabiliyor muyuz?

1. Barzani AKP (pardon AK Parti) kurultayına geldiğinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" diye gırtlaklarını yırtarcasına tezahürat yapan partizanlarımız vardı… O gurur duyulan Barzani'nin televizyonu RÜDAW'da hava durumu verilirken sözde Kürdistan'ın sınırları dışında kalan ilimiz hangisidir? Daha doğrusu hangi ili bize lütfetmişler?

a. Diyarbakır

b. Tunceli

c. Sivas

d. Çanakkale

2. Hükûmet yetkilileri "Ne var bunda? Daha önce de bu bayrak asılmıştı" diyerek, sanki şampiyon takımın Boğaz Köprüsü'ne bayrak asmışçasına savunma geliştirdiler… Daha önceleri "Irak'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir" edebiyatıyla halkını oyalayan ülke hangisiydi?

a. Moğolistan

b. Cibuti

c. Kolombiya

d. Moritanya

3. "Bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz" diyen eski vesayetçi Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ölmedi yüreğimizde yaşıyor!.. O çizgi "Kürdistan kurulacaksa onu da biz kurdururuz… Bozkurt yapılacaksa onu da biz yaparız" şeklinde tezahür eden bedenlerde hayat buluyor!.. Bu gerçek en iyi ne şekilde ifade edilebilir?

a. Maşaallah

b. Elhamdülillah

c. Fesuphanallah

d. Hafazanallah

4. Binali Yıldırım referandum çalışması için gittiği Sinop'ta "Mevcut sistemde abidik gubidik işler oluyor. Hiç aklınıza gelmeyenler Başbakan oluyor" dedi… Yıldırım'ın 'abidik gubidik' işler sonucu göreve gelen Başbakan'dan kastı kim olabilir?

a. Damat Ferit Paşa

b. Tosun Paşa

c. Nuri el-Maliki

d. İsmail Dümbüllü

5. Bu sisteme göre 'abidik gubidik' işler çevirerek hiç akıllara gelmeyen kişileri Başbakan seçen kimdir?

a. Daha önce atını konsil ilan eden Roma İmparatoru Caligula

b. Karısını Başkan Yardımcısı yapan Aliyev

c. Yazdığı çay kitabını kabine üyelerine öptüren Berdimuhammedov

d. Bekri Mustafa

6. "Güçlü iktidar ve istikrar" parolasıyla Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçen nadir şanslı devletlerden birisi Gana olmuştu… Başkanlığa geçtikten sonra Gana'da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

a. Bütün partiler referandumla kapatıldı

b. Devlet Başkanı Nkrumah darbeyle gitti

c. Bir daha seçim yapmaya gerek kalmadı

d. İstikrar sağlandı

7. Almanya Adalet Bakanı Bozdağ'ın kendi topraklarında siyasî propaganda yapmasına izin vermedi, konuşturmadı… Bozdağ'a göre bu tipik bir faşizmdi… Bozdağ bu eleştirisinde elbette haklıydı… 'Faşizm'i halkımıza iyi tanıtmak gerekir… Aşağıdaki hangi uygulama faşist davranış kalıbına girer?

a. Muhaliflere salon vermemek, verilmiş salonu iptal etmek

b. Karşı düşüncede olanları 'terörist'likle suçlamak

c. Oy verecek halka korku salmak

d. Hepsi

8. Ülkemizin başına belâ olmuş 3 terör örgütünden söz ediliyor sürekli olarak referandum kampanyasında… Bunlar PKK, FETÖ ve IŞİD diye sayılıyor… Bu örgütler bizim referandum kampanyasında 'karşı tarafı vurmanın bir gerekçesi' sayıldığına göre sormak lâzım: Bu örgütlerle yakın geçmişte teması kuran ve işbirliği yapan kurum hangisidir?

a. Faal Futbol Hakemleri Derneği

b. Çocuk Esirgeme Kurumu

c. Aşağıpınar Köyü Yardımlaşma Derneği

d. S.S. Kamyoncular Kooperatifi