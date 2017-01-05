Bugünkü YENİÇAĞ »

Pazar yeri çatısı çöktü, yaralılar var!

»
Pazar yeri çatısı çöktü, yaralılar var!
Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günü kurulan kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı.

Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

4 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kaymakam Sezgin, yaptığı açıklamada, 4 kişinin enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sezgin, enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu dile getirerek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
TRT'den belgesel skandalıTRT'den belgesel skandalıMetrobüs durağında dehşet!Metrobüs durağında dehşet!Reina saldırganına benziyordu, başına gelmeyen kalmadıReina saldırganına benziyordu, başına gelmeyen kalmadıPazar yeri çatısı çöktü, yaralılar var!Pazar yeri çatısı çöktü, yaralılar var!Millete küfreden yandaşa alkış, apronda linç!Millete küfreden yandaşa alkış, apronda linç!Doğan Holding'e FETÖ operasyonuDoğan Holding'e FETÖ operasyonuUygur Türkü Yapçan Çin'e iade edilmemeliUygur Türkü Yapçan Çin'e iade edilmemeliReina katliamında yeni gözaltılarReina katliamında yeni gözaltılarDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağı31 ilde KPSS operasyonu31 ilde KPSS operasyonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti