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Pazar yerine bombalı saldırı: 20 ölü

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Pazar yerine bombalı saldırı: 20 ölü
Başkent Mogadişu'daki halk pazarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir halk pazar yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Mogadişu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Abdulfettah el-Haleni basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü bir kamyonun infilak ettirildiğini ifade etti. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Haleni, yaralıların çevre hastanelere nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı halk pazarının yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın Eş-Şebab Örgütü'nün, yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı "savaşacağını" duyurmasından hemen sonra meydana gelmesi dikkati çekiyor.

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