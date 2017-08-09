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'Pazarcı teyze'yi gelini yakmış

'Pazarcı teyze'yi gelini yakmış
Aksaray'da FETÖ operasyonunda Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan pazarcı teyzenin telefonuna programı gelinin yüklediği ortaya çıktı.
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