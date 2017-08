Pekin: "YPG elindeki silahları geri vermez"

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Pekin, ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye verdiği silahların bir daha geri alınmasının mümkün olmadığına işaret edip önemli uyarılarda bulundu.

Fatih Erboz / Yeniçağ



Pentagon'un silah, cephane ve militan desteği verdiği YPG'nin Türkiye'ye karşı saldırı hesapları her geçen gün dikkat çekici biçimde belirginleşiyor. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadele etmesi için YPG'ye verdiği silahların bir daha geri alınmasının mümkün olmadığına işaret edip önemli uyarılarda bulundu. Pekin, Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğüne yönelik bir stratejiyi artık vakit kaybetmeden ciddi anlamda hayata geçirmesi gerektiğini söyleyerek şöyle dedi: "Orada bir Kürt ya da PKK-PYD yapısı kurulmamalı. Bunu önlemek gerek. YPG'ye verdikleri silahları geri almak mümkün değil. ABD'nin 'alacağız' demesi yalan. Sonuçta bir savaşa hazırlanıyorlar. YPG büyük ihtimalle bize karşı savaşa hazırlanıyor. Bu konuda dikkatli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor."



Suriye'ye yönelik operasyonun masada olduğunu belirten Pekin, şöyle devam etti: "Rusya ile birlikte İdlib'i siyaseten halletmeye çalışacaklar ama Tel Rifat operasyonu masada. ABD'lilere ise daha çok YPG konusu ifade edildi. Musul'da o bölgedeki Telafer'e yapılan operasyon, konu ağırlıklı olarak kuzey Suriye ve YPG'nin silahlandırılması ile ilgili. ABD'liler, Türkiye'nin Afrin'e ya da başka bir bölgeye operasyon yapmasını engellemeye çalışıyor. Rusya, Suriye ve İran ile birlikte bölgesel ittifakı önlemeye çalışıyorlar."



ABD'nin Kuzey Irak'ta bir düzen kurmaya çalıştığına dikkat çeken Pekin, şöyle devam etti: "Barzani, düzen esnasında yanlış bir şey yaparsa, İran ve Türkiye'nin düzeni bozmasını istemiyor. ABD'nin derdi zamanlama. Referanduma karşı değil. Şu anda Rakka operasyonu var, Ürdün sınırında bir grupla uğraşıyor. ABD, eğer yanlış yaparlarsa 'birileri müdahale eder bütün hesaplarım alt üst olur kaygısı' içinde. Ondan dolayı yarım ağızla 'Zamanı değil' diyor. Türkiye itiraz ediyor ama yapacak fazla bir şeyi yok. En fazla tanımaz. Barzani referandumu yapmaya mecbur. Irak'ta güç dengeleri değişiyor. Musul'un statüsü değişecek. Kerkük gündeme gelecek. Suriye'nin kuzeyinde başka ideolojik bir örgüt devlet kurmaya çalışıyor."



İsmail Hakkı Pekin, Barzani'nin güç kazanmak için referanduma elinin mecbur olduğunu dile getirerek, bu saatten sonra iptal ederse kendisinin kaybedeceğini bildirdi. Pekin, "ABD, Türkiye Tel Rifat'a bir operasyon yaparsa 'Kürtlerle aramız bozulur' kaygısı içinde. Türkiye'nin her hangi bir hareketini engellemeye çalışıyor. YPG konusunda garanti vermek istiyorlar. 'Silahları alırız, devlet kurmak istiyorlar ama engelleriz' diyorlar" şeklinde konuştu. Musul'da bir federasyon kurulabileceğine de değinen İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı: "ABD o bölgede Sünni federasyon kurabilir. Bunu yaparsa bölgede Şiilerin ve İran'ın etkisini kırabilir. Mesela İsrail'in ABD'ye itirazı var. 'Barışı İran güçlerini Irak'tan çıkarmadıktan sonra yapmayın' diyor. İsrail bundan korkuyor. Güneydeki Şiiler arasında da sorun var. Musul merkezli Sünni- Arap federe bölgesi kurulacağını düşünüyorum. Bu, Şiileri zayıflatır, Kürtleri de rahatlatır. Barzani'nin ise her halükarda Türkiye'ye ihtiyacı var. Halep dahil bütün Suriye sınırındakilerin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye birçok şeyi kontrol edebilir."



TÜRKİYE TERÖRİSTLERİN HEDEFİNDE



Terör örgütü PKK ve YPG birleşmesiyle oluşan çapulcu 'ordusu'nun bölgedeki Türk askerine 'savaş' ilanını YENİÇAĞ 20 Ağustos'ta duyurmuştu. Habere göre, Suriye'nin Şehba bölgesinde Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde kurulan 'Devrimci Kuvvetler' (Kuvvet-i Suvvar) adlı askeri grubun amacı, 'bölgede güvenlik ve istikrarı korumak' olarak tanımlandı. Grubun en büyük hedefleri arasında Türkiye'nin de olduğu gizlenmeden açık açık ifade edildi. Grubun sözde komutanı Hesam Hidro, "Askerlerimiz, Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarına söz verdi" sözleriyle Türkiye'ye kin kustu. Küstah Hidro, "Bu güç, ülkemizi yok edenlere, bizi acıyı tatmaya zorlayanlara ve ülkemizi işgal etmek için binlerce insanımızı öldürenlere karşı savaşacak" dedi. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesine savaş ilan ederken, ABD'nin, örgüte onbinlerce militan katılması talimatını verdiği iddia ediliyor. Pentagon'un silah, cephane ve militan desteği verdiği Suriye PKK'sına bağlı militanlar, El Bab, Menbiç, Azez ve Cerablus'a da saldıracakları tehdidinde bulundu.