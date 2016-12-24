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Penaltı tartışması maça damga vurdu

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Penaltı tartışması maça damga vurdu
Siyah-beyazlılar 16. hafta maçında sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı öncesinde Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup arasında tartışma yaşandı!

Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisi geçen hafta Kasımpaşa yenilgisiyle bozulan Beşiktaş, ligin ilk yarısını 3 puanla kapadı. Süper lig'in 16. haftasında Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u konuk eden siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi. Bu galibiyetin ardından puanını 35'e çıkaran Beşiktaş ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

ABOUBAKAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 42. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Ligde en son Antalyaspor ağlarını havalandıran Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Aboubakar ligdeki gol sayısını 3'e çıkarırken Beşiktaş bu golle devre arasına 1-0 önde girdi.

PENALTI KAÇTI!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantepspor’u konuk eden Beşiktaş, 78. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Aboubakar’a yapılan müdahale sonrasında beyaz noktanın başına Oğuzhan Özyakup geçti.

Bu sezon penaltı atışlarını yapan Cenk Tosun’a topu bırakmayan Oğuzhan, Quaresma ile kısa süreli tartışma yaşadı. Süper Lig’de 5 penaltı golü atan Cenk’e ‘Ben atayım’ diyen siyah-beyazlı oyuncuya, Quaresma tepki gösterdi.

Cenk Tosun’u gösteren Portekizli futbolcu, ardından tepkisini kendi dilinde sürdürdü. Topun başına geçen Oğuzhan ise topu kaleci Gökhan’ın sağına gönderdi ancak Gaziantepspor’un file bekçisi gole izin vermedi.

RYAN BABEL VODAFONE ARENA'DA

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi.
İstanbul'a dün akşam gelen Hollandalı futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilecek Babel'in, anlaşma sağlanması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

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