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Pentagon'dan PYD'ye verilen silahlarla ilgili açıklama

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Pentagon'dan PYD'ye verilen silahlarla ilgili açıklama
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bazı gazetecilerin sorularına yazılı verdiği yanıtta, PKK/PYD’ye verdikleri büyük araçlar ve ağır silahları geri toplama niyetinde olduğunu açıkladı.

Pentagon, dünkü basın toplantısında Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning’e bazı gazetecilerce sorulan sorulara bugün yazılı cevap verdi.

Bir gazetecinin "dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?" şeklindeki sorusunu Pentagon, "Niyetimiz spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ve ağır veya personelce kullanılan silahların toplanmasıdır." şeklinde yanıtladı.  

Açıklamada ayrıca ABD askerlerinin de sahada silahların kullanımını izlediğini ve ABD’nin destek verdiği kuvvetlerin ABD desteğinin ön koşulu olan Cenevre Konvansiyonu ve Silahlı Çatışma Kanunlarına riayet etmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

"Bakan’ın (Jim Mattis) dediği gibi Cenevre görüşmelerini desteklemek için mi SDG’ye (PKK/PYD) silah veriyorsunuz?” şeklindeki bir soruya ise Pentagon yetkilileri, IŞİD ile mücadelenin devam ettiğini ve IŞİD'e kalıcı bir yenilgi için yapılması gerekenlerin bulunduğunu öne sürerek ABD’nin PKK/PYD'ye destek vermeye devam edeceğini yineledi.

Açıklamada desteğin detayları paylaşılmazken, PKK/PYD’ye verilen desteğin gözden geçirildiği hatırlatıldı.

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