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Pentagon'dan tarihi açıklama: ABD üstünlüğünü kaybediyor

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Pentagon'dan tarihi açıklama: ABD üstünlüğünü kaybediyor
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD'nin askeri olarak Çin ve Rusya gibi rakiplerine göre güç kaybettiğini belirtti.

Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde konuşan Dunford, Rusya, Çin ve diğer ülkelerinin ABD’nin savaş yöntemlerini inceleyerek kendi imkan ve stratejilerini Washington’un üstünlüğünü minimuma indirgeyecek biçimde geliştirdiğini vurguladı.

'ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ'

Dunford, ''Örnek olarak Avrupa'daki deniz kuvvetleri ittifakını alırsak Rusya, Transatlantik bağların bizim için NATO kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme açısından çok önemli olduğunu anlıyor'' dedi.

Dunford, ''Son 10-15 yılda üstünlüğümüz daha muğlak hale geldi. Üstünlüğümüz artık eskisi kadar büyük değil'' diye ekledi.

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