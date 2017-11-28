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Pentagon'un YPG açıklaması MGK'da görüşülecek

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Pentagon'un YPG açıklaması MGK'da görüşülecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'un YPG açıklamasının MGK'da görüşüleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'ABD, YPG'ye silah göndermeyecek' açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan(Pentagon) 'YPG ile işbirliğine devam edilecek' açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'dan yapılan açıklamanın bugün gerçekleşecek olan MGK'da görüşüleceğini aktardı.

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