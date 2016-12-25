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Pereira'nın hedefinde o isim var

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Pereira'nın hedefinde o isim var
Fenerbahçe’nin eski Tekni Direktörü Vitor Pereira, 1860 Münih’e imza attığı gibi G.Saray’ın yıldız oyuncusu Yasin Öztekin’in transfer edilmesini talep etti.

Bu sezon attığı 8 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi olan YasinÖztekin'in talipleri artıyor.Azerbaycan takımlarından sonra, sezon başında F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'nın yeni takımı 1860 Münih de milli oyuncuya talip oldu. Harika bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinin transfer listesinin ilk sırasına oturdu.

1.5 SENESİ DAHA VAR

1860 Münih'in, Dortmund altyapısından yetişen Yasin'in bonservisi için 3 milyon Euro teklif yapması beklenirken, sarı-kırmızılı takımda 1.1milyon Euro kazanan Yasin'e nasıl bir teklif yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.Almanya'da doğup büyüyen Yasin'e, Hamburg'un da ilgisinin olduğu iddia edilirken, başarılı futbolcununG.Saray ile 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

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