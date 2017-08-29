Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı duyurdu.

Doğu Perinçek, yaptığı basın toplantısında Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin alınan kararları açıkladı. Perinçek'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

'ÜLKEMİZ, AVRASYA'YA YERLEŞME YOLUNDADIR'

Türkiye, Silivri duvarlarının yıkılmasından bu yana Atlantik sisteminden kopma sürecine girmiştir. Ülkemiz dünyanın geleceğini belirleyecek olan Avrasya’daki bağımsız konumuna yerleşme yolundadır.

'AKP İKTİDARININ SONU GELMİŞTİR'

Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor. AKP iktidarı, komşularımızla iş birliğini sağlayacak, üretim ekonomisini kuracak ve toplumumuzu çağdaşlaştıracak programa, birikime ve liderliğe sahip değildir. Millet, 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarının da gösterdiği üzere AKP’den vazgeçme sürecine girmiştir. Bu nedenlerle AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bir 'milli hükümet' seçeneği oluşturmak günün görevidir.