Pervin Buldan ifade verdi

Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, hakkındaki bir soruşturmayla ilgili İstanbul'da evinde gözaltına alındı. Buldan, Bakırköy Adalet Sarayı'ndan ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdi.

Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nda talimatla ifade verdi. Pervin Buldan, ifadesini verdikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.