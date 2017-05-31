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Peskov: "İmza domatesi kapsamıyor"

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Peskov: "İmza domatesi kapsamıyor"
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in bugün imzaladığı kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'de vardığı anlaşmaları resmiyete döktüğünü ifade etti. Peskov, kararnamenin domatesi kapsamadığını da söyledi. 

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Vladimir Putin tarafından bugün imzalanan ve Türkiye’ye uygulanan bazı ekonomik kısıtlamaları kaldıran kararnameye iişkin olarak "Putin ve Erdoğan, Soçi'deki görüşme sırasında birtakım istisnalarla beraber, daha önce uygulamaya konulan kısıtlamaların kaldırılacağını belirtmişti. Dolayısıyla Putin, Soçi'de varılan anlaşmaları resmiyete dökmüş oldu" dedi.

Sputnik’e göre, Türk domatesinin Rus pazarına dönüp dönmeyeceğine dair bir soruyu cevaplayan Peskov, kararnamenin domatesi kapsamadığını belirtti.

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