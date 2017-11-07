Bugünkü YENİÇAĞ »

Peşmerge başı Barzani'den ABD çıkışı

»
Peşmerge başı Barzani'den ABD çıkışı
Korsan referandumun ardından Irak ordusunun başlattığı operasyonla bölgeden kaçan peşmerge için açıklama yapan peşmerge başı Barzani, "ABD buna izin vermemeliydi" dedi.

Türkmen kenti Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin de dahil edildiği sözde bağımsızlık referandumunun ardından Irak ordusunun başlattığı operasyonla bölgeden kaçan peşmerge yönetiminde sular ısınmaya devam ediyor.

Peşmerge başı Mesut Barzani, göreve devam etmeme kararının ardından ortalıkta görünmezken referandumun sonuçları için ABD'yi suçladı. 

Bölgeye operasyon beklemediklerini söyleyen peşmerge başı, "ABD saldırılara izin vermemeliydi dedi."

Mesut Barzani'nin açıklamaları şöyle:

"Referandum kararından pişmanlık duymadım. Kürdistan bölgesine saldırı girişimi beklemiyorduk. ABD, kürtlerle olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak saldırılara izin vermemeliydi."

İlgili Haberler
Barzani: "Türkiye ile görüşmek istiyoruz"İngilizler Barzani'ye 'vazgeçme' dediler!ABD: "Barzani'nin görevi bırakma kararından memnunuz"Barzani istifa etti
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım'dan Paradise Papers açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan Paradise Papers açıklamasıSarıyer Ayazağa'da şantiyede göçükSarıyer Ayazağa'da şantiyede göçükSuudi prenslerin gözaltında flaş gelişmeSuudi prenslerin gözaltında flaş gelişmeMedya Arkası (07.11.2017)Medya Arkası (07.11.2017)Trump'dan Suudilere destekTrump'dan Suudilere destekÖnkibar'dan saldırısı sonrası ilk yazıÖnkibar'dan saldırısı sonrası ilk yazıPeşmerge başı Barzani'den ABD çıkışıPeşmerge başı Barzani'den ABD çıkışıZarrab davasında yeni gelişme!Zarrab davasında yeni gelişme!Köylünün parasıyla makam aracı!Köylünün parasıyla makam aracı!Okul kazanı patladı: Ölü ve yaralılar varOkul kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti