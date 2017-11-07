Peşmerge başı Barzani'den ABD çıkışı

Korsan referandumun ardından Irak ordusunun başlattığı operasyonla bölgeden kaçan peşmerge için açıklama yapan peşmerge başı Barzani, "ABD buna izin vermemeliydi" dedi.

Türkmen kenti Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin de dahil edildiği sözde bağımsızlık referandumunun ardından Irak ordusunun başlattığı operasyonla bölgeden kaçan peşmerge yönetiminde sular ısınmaya devam ediyor.

Peşmerge başı Mesut Barzani, göreve devam etmeme kararının ardından ortalıkta görünmezken referandumun sonuçları için ABD'yi suçladı.

Bölgeye operasyon beklemediklerini söyleyen peşmerge başı, "ABD saldırılara izin vermemeliydi dedi."

Mesut Barzani'nin açıklamaları şöyle:

"Referandum kararından pişmanlık duymadım. Kürdistan bölgesine saldırı girişimi beklemiyorduk. ABD, kürtlerle olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak saldırılara izin vermemeliydi."