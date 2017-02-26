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Peşmergebaşı, Erdoğan görüşmesi

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Peşmergebaşı, Erdoğan görüşmesi
Peşmergebaşı Barzani, İstanbul'a geldi. Saat 15.30'da özel uçağıyla beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanına inen Barzani'yi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Mabeyn Köşk'ünde gerçekleşen Erdoğan, Barzani görüşmesi 1 saat sürdü.

Yaklaşık bir saat Devlet Konukevinde kalan Mesut Barzani, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Mabeyn Köşk'üne gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Devlet Konukevi'nin önündeki bayrak dileklerinde PKK paçavralarının asılması büyük tepkilere neden olurken Barzani saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Barzani, Erdoğan görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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