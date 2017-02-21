Bugünkü YENİÇAĞ »

Peşmergebaşı Türkiye'ye geliyor!

»
Peşmergebaşı Türkiye'ye geliyor!
Peşmergebaşı Başkanı Mesud Barzani Türkiye'ye geliyor.

Ziyaretin haftasonu gerçekleşeceği ve gündemde Musul ve Başika konularının olacağı bildirildi.

Barzani'nin Başbakan Binali Yıldırım'la görüşeceği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü markanın sahibi gözaltına alındı!Ünlü markanın sahibi gözaltına alındı!Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştüYüksekdağ'ın milletvekilliği düştüPeşmergebaşı Türkiye'ye geliyor!Peşmergebaşı Türkiye'ye geliyor!'Menfez Paşası'ndan şok ifade'Menfez Paşası'ndan şok ifadeZekai Aksakallı,'darbeci haini vuran aslanım' deyip Halisdemir'i öpmüşZekai Aksakallı,'darbeci haini vuran aslanım' deyip Halisdemir'i öpmüşBaşbakan'dan 'bozkurt' işaretiBaşbakan'dan 'bozkurt' işaretiSancaklı o olaydan sonra ilk kez Meclis'teSancaklı o olaydan sonra ilk kez Meclis'teSavcıdan, Zaman gazetesi okuma cezasıSavcıdan, Zaman gazetesi okuma cezası'Islak imza'da kumpas davası başladı'Islak imza'da kumpas davası başladıŞike kumpasında 'reddi hâkim' talebine retŞike kumpasında 'reddi hâkim' talebine ret
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti