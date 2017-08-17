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Peşmerge'den referandum erteleme şatı: 'Kerkük'

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Peşmerge'den referandum erteleme şatı: 'Kerkük'
Bağdat'ta görüşmelerde bulunan Peşmerge yönetiminin referandumun ertelenmesi için Irak Hükümeti'ne 4 şart sunduğu iddia edildi.

Peşmerge başı Barzani'nin kanalı Rudaw'ın haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarını sürdüren peşmergenin, referandumun ertelenmesini isteyen Bağdat'taki yetkililere bir dizi şart koştuğu ifade edildi.

Haberde, belirlenen şartların kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumunda referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

Rudaw'da yer alan habere göre peşmerge heyetinin sunduğu şartlar'dan bazıları şöyle:

-Irak'ın kuzeyine kesilen bütçesinin gönderilmesi

-Irak Anayasasının 140. Maddesi'nin uygulanması (Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin statüsünün belirlenmesi)

-Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi

-Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eski oranına) yükseltilmesi.

Bağdat'ta görüşmelerini sürdüren peşmerge ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdiği belirtildi.

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