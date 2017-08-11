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Peşmergelerden, Türkmenlerin afişlerine saldırı!

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Peşmergelerden, Türkmenlerin afişlerine saldırı!
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Kerkük kentinde bağımsızlık referandumu karşıtı bazı pankartların Peşmerge güçleri tarafından yırtılmasına tepki gösterdi.

ITC'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından asılan bağımsızlık referandumu karşıtı pankartların bazı askerler tarafından yırtılmasının ifade özgürlüğüne saldırı niteliği taşıyan medeniyet dışı bir eylem olduğu ve Kerkük'ün içinde bulunduğu kaos halini yansıttığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak Türkmen Cephesi'nin, ülkenin bölünmesine karşı çıktığını belirten Türkmen Milliyetçi Hareketi'ni desteklediği kaydedildi.

Peşmerge başı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti. 

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