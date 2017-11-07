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Petrol fiyatları son 2 yılın zirvesinde

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Petrol fiyatları son 2 yılın zirvesinde
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki son yolsuzluk operasyonuyla birlikte Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Suudi Arabistan'daki operasyonlar, dünyanın büyük üreticilerinin petrol arzında kesintiye gitmesi gerektiğini düşünen veliaht prens Muhammed bin Salman'ın "gücünü artırması" olarak görülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Pazartesi günü Brent tipi petrolün varil fiyatı, 64,27 dolara çıkarak günü yüzde 3,5 yükselişle kapadı. Brent tipi petrolün fiyatı son altı haftada ilk kez bu oranda arttı.

ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise yüzde 3,1 yükselişle pazartesi gününü 57,35 dolardan kapattı. Salı günü ise petrol fiyatlarının genel olarak kazançlarını koruduğu gözlendi.

EYLÜL AYINDAN BERİ YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarını yukarı çeken etmenlerin başında Suudi Arabistan'da yaşanan siyasi gelişmelerin yarattığı belirsizliği gösteriyor.

Singapur'daki Denizaşırı Çin Bankacılık Şirketi'nden (Oversea-Chinese Banking Corporation) Bloomberg'e konuşan ekonomist Barnabas Gan, "Veliaht prensin petrol arzında kesintiye gitmeyi desteklemesi piyasaların bu kadar boğa davranmasının önde gelen sebeplerinden" diyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol arzını kısma yönünde aldığı kararı uzatacağına dair beklentiler, petrol fiyatlarının yılın başından beri yükselmesini sağlıyor.

Irak hükümeti ve Kürt güçler arasındaki çatışmalar da petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Petrol fiyatları eylül ayının başından beri yüzde 20 arttı. Amerikan ham petrol stoklarının geçen haftaya dair açıklanacak verilerinde 2,45 milyon varil düşüşünün beklenmesi, petrol fiyatlarını destekleyen unsurlardan bir başkası.

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