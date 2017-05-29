Bugünkü YENİÇAĞ »

Petrol Ofisi satıldı

»
Petrol Ofisi satıldı
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan kararlar sonucunda Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol'e satışı resmen gerçekleşti.

Rekabet Kurumu’nun kararları internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Rekabet Kurumu Hitachi Automotive Systems Ltd.  ile Honda Motor Co. Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi. OMV Petrol Ofisi Holding AŞ’nin paylarının tamamının VIP Turkey Enerji  AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı. Petrol ofisi Türkiye’nin en büyük yakıt deposuna sahip.

1.709 İSTASYON VAR

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu var. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metraeküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposuna sahip.

  • Yorumlar 4
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Bossa el değiştiriyorBossa el değiştiriyorPetrol Ofisi satıldıPetrol Ofisi satıldıBMW fabrikalarında üretim durduBMW fabrikalarında üretim durduVergi daireleri 24:00’a kadar açıkVergi daireleri 24:00’a kadar açıkBorsa neden yükseliyor?Borsa neden yükseliyor?Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklamasıMüezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklamasıFitch'ten sürpriz İzmir kararıFitch'ten sürpriz İzmir kararıİşte il il pide fiyatları!İşte il il pide fiyatları!Bankacılıkta kadın operasyonuBankacılıkta kadın operasyonuTMSF'ye devredilen şirket sayısı bine dayandıTMSF'ye devredilen şirket sayısı bine dayandı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti