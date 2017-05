Petrol Ofisi satıldı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan kararlar sonucunda Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol'e satışı resmen gerçekleşti.

Rekabet Kurumu’nun kararları internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Rekabet Kurumu Hitachi Automotive Systems Ltd. ile Honda Motor Co. Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi. OMV Petrol Ofisi Holding AŞ’nin paylarının tamamının VIP Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı. Petrol ofisi Türkiye’nin en büyük yakıt deposuna sahip.

1.709 İSTASYON VAR

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu var. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metraeküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposuna sahip.