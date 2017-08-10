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PFDK kararına Beşiktaş'tan itiraz

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PFDK kararına Beşiktaş'tan itiraz
Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle verdiği cezaya itiraz edecek.

Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve başkan Fikret Orman'ın olaylar sonrasındaki açıklamalarının 'profesyonelliğe aykırı olduğu' gerekçesiyle aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve para cezası için Tahkim Kurulu'na bugün itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle Kulübümüz ve Başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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